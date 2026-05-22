«Крайне взрывоопасен»: Туша горбатого кита Тимми у берегов Дании может взорваться

Мертвый горбатый кит «Тимми» у берегов Дании может взорваться. В четверг спасатели трижды пытались отбуксировать тушу тросом, но безуспешно: прилив сильно мешает.

Счёт идёт на часы: кит у побережья Дании может в любой момент взорваться. Изначально тушу собирались поднять на берег, но затем Датское агентство по охране окружающей среды и природы вместе со спасателями береговой службы решили как можно быстрее отбуксировать её в открытое море. Тело Тимми за последние дни всё сильнее раздувалось из-за скопившихся внутри трупных газов.

Участок пляжа на острове Анхольт оцепили на большой территории. Мёртвый кит привлекает множество зевак и журналистов.

План датских властей был таким: тушу собирались с помощью тросов оттащить в открытое море, чтобы предотвратить неконтролируемый взрыв в непосредственной близости от берега. Затем, по данным датских СМИ, её планировали доставить в небольшой портовый город Грена. Там в порту собирались провести вскрытие. Однако буксировку пришлось прервать. Новая попытка по подъёму туши состоится не раньше праздника Троицы.

Эксперты предупреждают: людям нельзя находиться рядом с тушей. При взрыве на людей могут попасть опасные вирусы и бактерии.

Кита, который до сих пор известен как Тимми, в конце марта заметили в Балтийском море; он несколько раз выбрасывался на мель. В конце апреля в ходе сложной спасательной операции с участием буксиров и баржи его отбуксировали и выпустили в Северное море. Однако установленный на нём трекер работал неисправно, поэтому было непонятно, что с китом произошло дальше. Позже поклонников Тимми ждала печальная развязка: кит не выжил. Мёртвого горбатого кита у датского острова Анхольт опознали как Тимми.

Источник: Euronews

Читайте по теме:

Горбатый кит Тимми вновь застрял на мелководье Висмарского залива

Горбатого кита Тимми, застрявшего на Балтике, выпустили в море - ВИДЕО

Туристы принялись делать селфи на туше кита Тимми - ВИДЕО