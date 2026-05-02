Фицо договорился с Зеленским о визитах в столицы обеих стран

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в телефонном разговоре договорился с Владимиром Зеленским нанести взаимные визиты в столицы обеих стран.

В офисе Зеленского 27 февраля сообщили, что он в телефонном разговоре пригласил Фицо в Украину для обсуждения имеющихся вопросов. Словацкий премьер тогда приглашение не принял, а в апреле вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сообщил РИА Новости, что существует риск покушения на Фицо в случае его поездки в Киев.

По словам Фицо, в ходе телефонного разговора с Зеленским в субботу он подтвердил поддержку Словакией евроинтеграции Украины.

"Мы договорились, что проведем короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и будем продолжать формат совместных заседаний правительств, а также взаимно посетим столицы наших стран", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook.

