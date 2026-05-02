Эмиссар Хаменеи заявил о гибели 4 тысяч мирных жителей в Иране в результате ударов США и Израиля

Представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи сообщил о значительных жертвах среди гражданского населения и масштабных разрушениях гражданской инфраструктуры, ставших следствием ударов США и Израиля.

Согласно заявлению Илахи, в ходе текущего военного конфликта погибло более 4 000 мирных жителей, еще свыше 40 000 человек получили ранения. Эмиссар особо выделил атаку на начальную школу для девочек, в результате которой погибли 175 детей. Также он привел данные о разрушении более 100 000 жилых домов, повреждении 50 больниц и 25 университетов. По словам представителя, ударам подверглись мосты, лаборатории и общественные учреждения, а целью атак было названо уничтожение иранской цивилизации.

Военные действия начались 28 февраля 2026 года с ударов США и Израиля по крупнейшим городам Ирана, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал территорию Израиля, а также военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Источник: ТАСС