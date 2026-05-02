Bloomberg: Иран сокращает добычу нефти из-за американской блокады

Тегеран столкнулся с необходимостью снижать объем добываемой нефти из-за нехватки мощностей в хранилищах, вызванной блокадой портов со стороны вооруженных сил США.

На фоне давления в районе Ормузского пролива экспорт иранской нефти за последние недели резко снизился, что привело к быстрому заполнению терминалов. Власти Исламской Республики приняли решение временно приостановить работу на 30% скважин, чтобы избежать исчерпания объемов хранилищ. По оценкам экспертов, при текущих темпах свободное место в резервуарах закончится в течение месяца. Иранские специалисты проводят консервацию объектов по технологиям, позволяющим быстро вернуть их в строй без ущерба для производства в будущем. Официальный Тегеран признает, что данные меры являются лишь временным решением для поддержания работоспособности отрасли.

Источник: Bloomberg