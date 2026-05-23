В Иране в автокатастрофе погиб азербайджанский дипломат

Консул Генерального консульства Азербайджанской Республики в иранском городе Тебриз Рамиль Имранов погиб в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия.

О трагической гибели своего сотрудника официально сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана. Смертельная авария произошла на автомагистрали Джульфа — Тебриз, недалеко от поселка Меренд. Рамиль Рза оглы Имранов находился за рулем служебного автомобиля во время выполнения своих непосредственных должностных обязанностей.

«В этот тяжелый день выражаем глубокие соболезнования семье, близким и коллегам погибшего, желаем им терпения. Да упокоит бог его душу!» — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Источник: МИД Азербайджана