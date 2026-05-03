Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра в Ичеришехер - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиацентра Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра, проходящий на площади Гоша Гала в Ичеришехер.

Они ознакомились с представленными на фестивале образцами ковров, изделиями традиционных ремесел, а также павильонами, где экспонируются образцы национального декоративно-прикладного искусства различных стран.

Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева сфотографировались на память с местными и зарубежными гостями фестиваля.

