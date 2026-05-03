Сегодня состоится выпускной экзамен по азербайджанскому языку для учащихся 9-х и 11-х классов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет в Баку и регионах выпускной экзамен по азербайджанскому языку для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведется на языках, отличных от азербайджанского.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, экзамен также сдадут выпускники прошлых лет, сдающих вступительный экзамен в высшие и средние специальные учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского.

В целом в экзаменах ожидается участие 29 182 человек.

Экзамен будет организован в общей сложности в 129 зданиях в 21 городе и районе. Экзамен во всех зданиях начнется в 10:00. За 15 минут до начала экзамена, в 09:45, режим пропуска будет завершен. Прибывшие после этого участники в экзаменационное здание не допускаются.

