FT: США планируют отменить решение о размещении ракет Tomahawk в Германии

Администрация США намерена отказаться от планов по развертыванию в Германии средств поражения большой дальности, включая батальон с ракетами Tomahawk.

По информации Financial Times, решение о размещении ракет, которое должно было завершиться к 2027 году, было достигнуто еще при администрации Джо Байдена. Директор берлинского аналитического центра Edina Кристиан Мёллинг охарактеризовал этот шаг как серьезную проблему, отметив, что отсутствие дальнобойных ракет создает технологическое отставание, которое невозможно компенсировать простым увеличением военного контингента. По мнению эксперта, подобные действия ставят под сомнение готовность Вашингтона защищать союзников по НАТО. Ранее Дональд Трамп также объявил о выводе части американских войск из Германии на фоне публичных разногласий с канцлером Фридрихом Мерцем относительно военной политики США в отношении Ирана.

Источник: Financial Times