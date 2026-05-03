Военный конфликт между США и Ираном привел к серьезному обострению отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, ставя под угрозу стабильность в регионе после завершения боевых действий.

Администрация Дональда Трампа признала наличие серьезных разногласий между двумя своими ключевыми арабскими союзниками, однако приняла решение дистанцироваться от этого спора. Источники в Вашингтоне сообщают, что Белый дом осознавал масштаб проблемы с задержкой, а госсекретарь Марко Рубио прямо заявил представителям Эр-Рияда и Абу-Даби о нейтралитете США. Высокопоставленные чиновники выражают опасения, что по окончании войны враждебность между этими государствами может стать еще более выраженной, чем когда-либо ранее. Американское руководство обеспокоено тем, что на выходе из конфликта два стратегически важных партнера окажутся в состоянии открытого противостояния друг с другом.