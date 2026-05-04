Самолет испанского премьера, направлявшегося в Ереван, совершил экстренную посадку в Анкаре

Премьер-министр Испании Педро Санчес, направлявшийся из Мадрида в Ереван на заседание Европейского политического сообщества, совершил вчера экстренную посадку в Анкаре из-за технической неисправности самолета.

По данным официального испанского агентства новостей EFE, самолет типа Airbus A310, перевозивший Санчеса на встречу Европейского политического сообщества, был вынужден совершить экстренную посадку в Анкаре по техническим причинам.

Санчес провел ночь в Анкаре и сегодня утром отправится в Ереван.

Ранее, 4 сентября 2025 года, Педро Санчес также не смог принять участие во встрече по Украине в Париже из-за поломки самолета. Тогда самолет типа Falcon был вынужден вернуться в Мадрид, и Санчес участвовал во встрече по видеосвязи.

Источник: Sabah