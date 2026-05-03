 «Air Serbia» встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев по случаю рейса Белград – Баку - ОБНОВЛЕНО
First News Media22:27 - 03 / 05 / 2026
3 мая в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась официальная церемония встречи первого прямого рейса по маршруту Белград – Баку – Белград, выполненного национальным авиаперевозчиком Сербии «Air Serbia».

Согласно новой полётной программе, рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам. Маршрут расширяет воздушное сообщение между Азербайджаном и Европой, способствуя развитию туризма и деловых связей. Действующий между двумя странами безвизовый режим делает путешествия более доступными и повышает интерес к направлению.

Пассажиры первого рейса были встречены при посадке в аэропорту традиционной водной аркой. В рамках мероприятия были вручены памятные подарки, отражающие культуру Азербайджана.

В официальной церемонии приняли участие представители правительства Азербайджана, делегация Сербии и руководство «Air Serbia».

Как отметил председатель правления ЗАО «Azerbaijan Airlines» Самир Рзаев, открытие прямых авиарейсов по маршруту Баку–Белград - это не просто добавление нового направления, но и дальнейшее укрепление роли Международного аэропорта Гейдар Алиев как международного транспортного узла.

"Маршрут, открытый в рамках сотрудничества с «Air Serbia», создаёт более удобные и гибкие возможности для путешествий пассажиров. Рейсы, выполняемые два раза в неделю, окажут положительное влияние как на развитие деловых поездок, так и туризма.

Направление Белград расширяет международную маршрутную сеть Бакинского аэропорта и предоставляет пассажирам более доступное сообщение с регионом Юго-Восточной Европы.

Тот факт, что сегодня первым рейсом в нашу страну прибыли официальные гости из Сербии, ещё раз подчёркивает значимость этого проекта. Мы рады приветствовать их в Баку.

Наша основная цель — обеспечить пассажирам безопасную, комфортную и эффективную среду для путешествий. В этом направлении мы продолжаем работу по повышению качества обслуживания, внедрению цифровых решений и повышению операционной эффективности.

Мы уверены, что рейс Баку–Белград станет успешным как для пассажиров, так и для наших партнёров и внесёт вклад в дальнейшее развитие связей между двумя странами", - сказал С.Рзаев.

Отметим, что новый маршрут является очередным шагом в расширении международной маршрутной сети Международного аэропорта Гейдар Алиев, а также ещё больше укрепляет позицию Баку как одного из ведущих авиационных и туристических центров региона.

20:32

Сегодня самолет авиакомпании Air Serbia, выполнявший прямой рейс из Белграда в Баку, приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Полеты планируется выполнять два раза в неделю: из Белграда - по средам и воскресеньям, из Баку - по четвергам и воскресеньям.

18:43

Авиакомпания Air Serbia начала выполнять прямые рейсы между Белградом и Баку.

Сегодня Air Serbia официально запустила прямой авиарейс между столицами Сербии и Азербайджана.

Согласно информации, полеты будут выполняться два раза в неделю: рейсы из Белграда запланированы по средам и воскресеньям, из Баку - по четвергам и воскресеньям.

В церемонии отправки первого рейса из Белграда приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия Кямиль Хасиев, представители правительства Сербии - министр строительства, транспорта и инфраструктуры Александра Софрониевич, министр спорта Зоран Гайич, министр культуры Никола Селакович, а также члены исполнительного руководства Air Serbia, представители СМИ и многочисленные гости.

Источник: Report

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
16 / 04 / 2026, 09:48

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az
14 / 04 / 2026, 10:25

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
18 / 03 / 2026, 11:40

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
17 / 03 / 2026, 10:15

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
13 / 03 / 2026, 15:50

