США объявили, что задействуют в операции «Проект свобода» 15 тыс. военных

Около 15 тыс. американских военных, ракетные эсминцы и более 100 самолетов примут участие в операции Project Freedom («Проект свобода»), направленной на проводку судов через Ормузский пролив, которые оказались заблокированы в этом районе из-за военного конфликта.

Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

«Военная поддержка США в рамках «Проекта свобода» будет включать ракетные эсминцы, более 100 воздушных судов, базирующихся на суше и на море, различные беспилотные платформы и 15 тыс. военнослужащих», — говорится в сообщении командования в X.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США начнут операцию утром 4 мая по ближневосточному времени. По словам американского лидера, она будет сосредоточена на безопасном выводе судов из Ормузского пролива. Президент США также подчеркнул, что «если этот гуманитарный процесс столкнется с каким-либо вмешательством, то, к сожалению, на такое вмешательство придется ответить применением силы».