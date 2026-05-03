В Загатальском районе подросток спас дядю от нападения волка

First News Media22:43 - 03 / 05 / 2026
В селе Ахахдере Загатальского района 15-летний Эмин Гурбанов обезвредил волка, который напал на его родственника прямо во дворе дома.

Инцидент произошел в тот момент, когда 47-летний местный житель Айдын Гурбанов занимался хозяйственными работами. Волк внезапно напал на мужчину, нанеся ему травмы. Услышав шум борьбы, племянник пострадавшего выбежал на помощь и, используя нож, убил хищника. Айдын Гурбанов был оперативно госпитализирован в Загатальскую центральную районную больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь.

Источник: BAKU.WS

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

