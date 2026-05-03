В Загатальском районе подросток спас дядю от нападения волка

В селе Ахахдере Загатальского района 15-летний Эмин Гурбанов обезвредил волка, который напал на его родственника прямо во дворе дома.

Инцидент произошел в тот момент, когда 47-летний местный житель Айдын Гурбанов занимался хозяйственными работами. Волк внезапно напал на мужчину, нанеся ему травмы. Услышав шум борьбы, племянник пострадавшего выбежал на помощь и, используя нож, убил хищника. Айдын Гурбанов был оперативно госпитализирован в Загатальскую центральную районную больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь.

