США передали Ирану ответ на план по урегулированию конфликта

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил в социальной сети X о получении от американской стороны ответа на предложенный Тегераном мирный план из 14 пунктов.

Дипломатическое послание было передано через Пакистан, который выступил посредником в данном процессе. Глава иранского внешнеполитического ведомства уточнил, что в настоящее время профильные специалисты в Тегеране занимаются изучением полученного документа. Ранее Иран представил США программу урегулирования, состоящую из 14 ключевых положений, направленных на деэскалацию текущего противостояния.

Источник: Report