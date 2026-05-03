Швеция захватила танкер «теневого флота» Jin Hui под флагом Сирии

Шведские власти задержали вблизи города Треллеборг судно Jin Hui, обвинив его в использовании поддельного флага и обходе международных ограничений.

Танкер, шедший под флагом Сирии, находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и Украины. По данным шведской стороны, судно относится к так называемому «теневому флоту» и использовало ложную флагштоковую информацию для маскировки своей деятельности. Отмечается, что это уже пятый случай захвата подобного танкера Швецией за последнее время в рамках усиления контроля за соблюдением санкционного режима на Балтике.