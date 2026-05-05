Мадрид исключил возможность участия в силовой операции в Ормузском проливе

First News Media14:35 - 05 / 05 / 2026
Правительство Испании исключает возможность участия страны в какой-либо силовой операции в Ормузском проливе.

Об этом заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

По его словам, "нет военного решения этой ситуации". "Нужно вернуться за стол переговоров, - отметил глава МИД в интервью телекомпании TVE. - Кроме дипломатии, решения нет". "В настоящее время отсутствуют минимальные условия для операции под флагом ООН, - добавил министр. - Мы полностью исключаем любое участие в силовой операции и любые действия, которые могли бы привести к эскалации".

3 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приступит к операции Project Freedom в Ормузском проливе. По словам американского лидера, она будет сфокусирована на безопасном выводе судов из пролива. Он пригрозил отвечать применением силы, "если этот гуманитарный процесс подвергнется какому-либо вмешательству".

Между тем глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи предупредил, что Тегеран будет расценивать любое вмешательство со стороны Вашингтона в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. Управление Ормузским проливом и Персидским заливом "не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа", написал Азизи в X.

Источник: ТАСС

