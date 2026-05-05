Трамп: нефтяной инфраструктуре Ирана может быть нанесен колоссальный ущерб

Президент США Дональд Трамп допускает, что нефтяной инфраструктуре Ирана будет причинен колоссальный ущерб из-за сокращения добычи нефти.

«У них (Ирана) наметилась проблема, потому что ситуация во многих отношениях крайне взрывоопасна. Понимаете, когда прекращается добыча нефти <...>, особенно подземная — почти в 100% случаев она буквально взрывается и уничтожает все вокруг. И эту нефть уже никогда не вернуть. Другими словами, можно вернуть 30-40%, но она уже никогда не будет такой, как сейчас. Если это произойдет, это нанесет огромный ущерб нефтяной системе страны», — сказал глава государства в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.

Ранее Ирак сократил добычу нефти из-за переполненных хранилищ и проблем с экспортом через Ормузский пролив, вызванных конфликтом вокруг Ирана. Часть поставок продолжает осуществляться по трубопроводу через Турцию, однако их объемы остаются значительно ниже морских перевозок, отметило агентство Bloomberg.

Источник: ТАСС