Таир Иманов: «Джабир предчувствовал свою смерть…» - ВИДЕО

Заслуженный артист Азербайджана Таир Иманов рассказал в эфире программы «Söhbət var» о том, что его брат - участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Джабир Иманов - предчувствовал свою смерть.

Напомним, что заслуженного артиста Джабира Иманова не стало 29 сентября 2025 года в возрасте 49 лет – его памяти был посвящен выпуск программы «Söhbət var», выходящей на ARB TV, ведущей которой является заслуженная артистка Диляра Алиева.

«У него было большое сердце, он был очень чувствительным человеком. В отличие от меня, он переживал всю боль внутри себя. Не делился ни с отцом, ни с матерью, ни с семьёй. Рассказывал только мне», - рассказал в эфире Т.Иманов, говоря об ушедшем из жизни младшем брате.

По словам заслуженного артиста, Джабир Иманов предчувствовал свою смерть: «За неделю до смерти мы поехали в Шушу. Уже три года снимаем фильм о композиторе Сулеймане Алескерове. Он позвонил и спросил, когда планируется съёмка в Шуше. Я ответил - в октябре. Сказал: «Перенеси на более ранний срок, боюсь, потом не успею. Он чувствовал, что его жизнь подходит к концу».

Т.Иманов вспоминает, что по завершении съемок Дж.Иманов захотел прогуляться вдвоем с братом по родной Шуше: «Сказал: «Давай погуляем по Шуше, побываем в местах нашего детства. Пройдёмся там, где бегали, играли с ребятами». Мы гуляли с Джабиром два часа - обошли всё, буквально шаг за шагом, от дома, где родились, до верхних кварталов… Ходили пешком и, когда стемнело, вернулись в отель. Человек что-то чувствует. Он, видимо, тоже что-то чувствовал - потому и поехал пройтись по местам детства».

