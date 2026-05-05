Падение Трои и не только: Новый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана - ВИДЕО

Киностудия Universal Pictures презентовала новый трейлер блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана - экранизации одноименного произведения древнегреческого поэта Гомера, написанного примерно в VIII веке до н.э.

Фильм расскажет о десятилетних приключениях героя по имени Одиссей, роль которого исполнит лауреат премии «Оскар» Мэтт Деймон, во время его возвращения на родину по окончании Троянской войны, новые кадры которой представлены в трейлере ниже.

В картине также снялись Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Том Холланд, Зендея, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Миа Гот, Бен Сэфди, Джон Бернтал, Джон Легуизамо и другие.

«Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.

