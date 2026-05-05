Погода на среду: В Баку ожидается до 19° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 6 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможны дожди и грозы. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14° тепла, днем - 15-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем – 60-65%.

В регионах Азербайджана ожидаются осадки, местами временами. В отдельных районах они могут быть интенсивными и сильными, возможны грозы и град, в горных районах - снег. Вечером в большинстве районов осадки ослабнут. Местами также возможен туман. Умеренный западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-13° тепла, днем - 15–20° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, местами до 15-18° тепла.