Кая Каллас: Динамику мирного процесса между Баку и Ереваном необходимо сохранить

Глава европейской дипломатии Кая Каллас высоко оценивает прогресс в мирном процессе на Южном Кавказе, назвав это исторической возможностью для Азербайджана и Армении.

«Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией является исторической возможностью, и важно сохранить эту динамику», - заявила глава дипломатии ЕС.

По ее словам, Евросоюз располагает инструментами для поддержки мирного процесса, включая меры по укреплению доверия и деятельность по разминированию, в которых ЕС уже выступает крупнейшим донором.

