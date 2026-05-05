Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза - ФОТО

First News Media14:07 - 05 / 05 / 2026
5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением были затронуты встречи главы государства с Мартином Чунгонгом.

Генеральный секретарь Межпарламентского союза поздравил Президента Ильхама Алиева с достижениями в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, а также с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Глава государства поблагодарил за поздравления.

Отметив достигнутые в Вашингтоне успехи, связанные с мирной повесткой между Азербайджаном и Арменией, Президент Ильхам Алиев сообщил, что между нашими странами уже налажены торгово-экономические отношения. Он сказал, Азербайджан в одностороннем порядке снял ограничения на транзитные грузы, следующие в Армению.

Участие Президента Азербайджана в формате видеосвязи в 8-м Саммите Европейского политического сообщества, состоявшемся в столице Армении Иреване, было расценено как историческое событие, направленное на нормализацию отношений между двумя странами.

Глава государства положительно оценил роль Межпарламентского союза в создании условий для парламентского диалога между Азербайджаном и Арменией, а также для проведения регулярных встреч председателей парламентов Азербайджана и Армении с целью обсуждения мирного процесса.

В ходе беседы было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и Межпарламентским союзом.

Подчеркнув активное участие Азербайджана в работе Межпарламентского союза, генеральный секретарь коснулся вклада нашей страны в межпарламентский диалог.

На встрече говорилось о широкомасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Также было подчеркнуто, что Азербайджан страдает от минной проблемы, отмечены препятствия, создаваемые минами для мирного населения и созидательного процесса, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества, перспективах связей и развитии межпарламентского диалога.

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50