Ереван и Брюссель обязались совместно бороться с обходом санкций ЕС

Армения и ЕС обязались взаимодействовать в вопросе предотвращения обхода санкций Евросоюза.

Об этом свидетельствует содержание совместного заявления по итогам первого саммита Армения - ЕС, прошедшего в Ереване 5 мая.

«Мы обязуемся продолжать тесное сотрудничество в предотвращении и пресечении обхода санкций ЕС. Мы будем наращивать наши совместные усилия по мониторингу, ограничению и контролю торговли и реэкспорта товаров двойного назначения и чувствительной военной техники», - говорится в заявлении, состоявшем из 44 пунктов.

