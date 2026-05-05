Бахрейн привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности

Вооруженные силы Бахрейна приведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом говорится в заявлении командования сил обороны королевства.

«Главное командование Сил обороны Бахрейна подтверждает, что все подразделения войск и виды вооружений находятся в высшей степени готовности», — отмечается в заявлении военных, которое приводит Бахрейнское информационное агентство. Командование Сил обороны Бахрейна призвало подданных и жителей страны проявлять максимальную бдительность, а также не приближаться и не трогать любые подозрительные предметы, которые могут оказаться обломками перехваченных иранских воздушных целей.

Заявление бахрейнских военных последовало за ударами Ирана по объектам в Объединенных Арабских Эмиратах. 4 мая эмиратские военные сообщили о перехвате 12 баллистических и трех крылатых ракет, а также четырех беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана. В результате удара БПЛА по нефтяному комплексу в эмирате Эль-Фуджайра ранения средней степени тяжести получили три гражданина Индии. Вместе с тем гостелерадиокомпания Ирана передала со ссылкой на высокопоставленный военный источник, что у Тегерана «не было и нет планов атаковать ОАЭ».

Источник: ТАСС