Агентство по развитию медиа объявило конкурс для поддержки онлайн-СМИ.

Как сообщили в Агентстве по развитию медиа (MEDIA), в конкурсе могут принять участие онлайн-субъекты медиа, включенные в Реестр медиа и публикующие массовую информацию общественно-политического и спортивного содержания, передает 1news.az.

Заявки и прилагаемые к ним документы для участия в конкурсе представляются в Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики в электронной форме через портал mib.media.gov.az.

Для участия в конкурсе субъект медиа должен иметь штат как минимум из четырех человек, включая одного ответственного редактора и трех журналистов.

С онлайн-субъектами медиа, объявленными победителями по итогам конкурса, Агентство подписывает договор об оказании финансовой помощи в размере 5000 (пяти тысяч) манатов ежемесячно сроком на 6 (шесть) месяцев. В течение этого периода минимальная заработная плата каждого из четырех соответствующих сотрудников должна составлять 800 (восемьсот) манатов.

Отмечается, что подать заявку на участие в конкурсе можно до 18:00 12 мая 2026 года.

С правилами конкурса можно подробно ознакомиться по этой ссылке