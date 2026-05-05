 В Баку начался суд над сотрудниками эстетического центра, проводившими незаконные операции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку начался суд над сотрудниками эстетического центра, проводившими незаконные операции

Фаига Мамедова15:40 - 05 / 05 / 2026
В Баку начался суд над сотрудниками эстетического центра, проводившими незаконные операции

В Баку начался суд по делу о незаконных операциях в эстетическом центре «UĞUR 777».

Как сообщает Oxu.Az, в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фахри Мамедова начался судебный процесс над Хаялой Исмаиловой, Мурадом Багировым и Расмией Кулиевой, обвиняемыми по делу о нарушениях закона в эстетическом центре «UĞUR 777».

Несмотря на сегодняшнее начало процесса, заседание было отложено из-за отсутствия адвоката одного из подсудимых. Подготовительное заседание суда продолжится 12 мая.

Напомним, что в декабре прошлого года Управление внеуголовного производства Генеральной прокуратуры провело расследование на основании видеокадров и информации в СМИ о проведении группой лиц незаконных эстетических операций.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что зарегистрированный на имя Хаялы Исмаиловой центр «UĞUR 777» функционировал незаконно. Из-за проведения различных эстетических и косметологических операций под видом медицинских процедур без соблюдения соответствующих стандартов возникла угроза распространения заболеваний.

Также возникли обоснованные подозрения в том, что Хаяла Исмаилова, Мурад Багиров, Фируза Алиева, Гюльбада Абдуллаева, Заира Салманова и другие, выдававшие себя за врачей-косметологов, нанесли тяжкий вред здоровью граждан в результате проведенных эстетических хирургических операций.

Следствие установило, что вышеуказанные лица не имеют соответствующего высшего или среднего специального медицинского образования, а также сертификата, подтверждающего право на занятие практической медицинской деятельностью.

На основании собранных доказательств было возбуждено уголовное дело по статьям 131.2 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) и другим статьям УК АР. Дело было направлено в прокуратуру Насиминского района Баку для проведения предварительного следствия.

Одновременно с этим в отношении Х.Исмаиловой было возбуждено производство по делам об административных проступках по статьям 210.1 (занятие частной медицинской деятельностью без лицензии) и 215.1 (нарушение прав граждан в области охраны здоровья) Кодекса об административных проступках и направлено для рассмотрения в Министерство здравоохранения.

Читайте по теме:

Пациентка прокомментировала скандальное видео из операционной: Они меня опозорили. Я требую возмещения ущерба

Минздрав: женщина с видео — лжеврач без права на медицинскую деятельность - ВИДЕО

«Лже-врач снова в деле? «Dr. Гюлю» замечена в новой эстетической клинике - ВИДЕО

Поделиться:
455

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с высоким представителем Европейского ...

Политика

Мехрибан Алиева поделилась кадрами с Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan - ВИДЕО

Политика

Мировая пресса продолжает освещать выступление Президента Ильхама Алиева на ...

Xроника

Ильхам Алиев назначил ректора в Сумгаитский госуниверситет

Общество

Пострадавший при взрыве в онкоцентре врач скончался - ОФИЦИАЛЬНО

Водитель, сделавший предложение своей девушке в автобусе, стал гостем «BakuBus» - ВИДЕО

Мать отказалась от найденного у мечети ребёнка

В Баку пройдет научный симпозиум

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Несрин Джавадзаде опубликовала свадебные фото с турецким бизнесменом – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

От попрошайничества до трагедии на съемной квартире: почему 14-летняя девочка оказалась вне контроля семьи?

Супруги Юзбековы открыто рассказали о детях с РАС: «Не они живут по нашим правилам - мы по их» - ФОТО - ВИДЕО

Мужчина, убивший мать и сестру молотком, освобожден от наказания

Последние новости

Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив

Сегодня, 00:00

В Ереване в знак протеста против приезда Зеленского сожгли флаг Украины - ВИДЕО

05 / 05 / 2026, 23:53

Администрации президента Ирана: Разногласий между Пезешкианом и КСИР нет

05 / 05 / 2026, 23:40

В результате авиаудара России по Запорожью погибли 12 человек

05 / 05 / 2026, 23:20

Лавров и Рубио провели телефонный разговор

05 / 05 / 2026, 23:00

Иранский танкер преодолел блокаду США и достиг берегов Индонезии

05 / 05 / 2026, 22:40

Пострадавший при взрыве в онкоцентре врач скончался - ОФИЦИАЛЬНО

05 / 05 / 2026, 22:20

«Сабах» в четвертый раз подряд стал чемпионом страны по баскетболу

05 / 05 / 2026, 22:03

Водитель, сделавший предложение своей девушке в автобусе, стал гостем «BakuBus» - ВИДЕО

05 / 05 / 2026, 22:00

Трамп заявил, что лично участвует в переговорах с Ираном

05 / 05 / 2026, 21:40

Мать отказалась от найденного у мечети ребёнка

05 / 05 / 2026, 21:30

В Баку пройдет научный симпозиум

05 / 05 / 2026, 21:20

Рэпер Navai попал в ДТП на Ferrari - ВИДЕО

05 / 05 / 2026, 21:10

Азербайджан и Турция запустят совместное производство БПЛА Sivrisinek - ВИДЕО

05 / 05 / 2026, 21:00

Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

05 / 05 / 2026, 20:51

Сборная Азербайджана по мини-футболу - победитель Лиги наций

05 / 05 / 2026, 20:40

Мехрибан Алиева поделилась кадрами с Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan - ВИДЕО

05 / 05 / 2026, 20:33

В Стамбуле найдено тело пропавшей на пароме азербайджанки

05 / 05 / 2026, 20:21

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с высоким представителем Европейского Союза - ФОТО

05 / 05 / 2026, 20:05

В Азербайджане 75-летнюю женщину убили из-за 8 тысяч манатов

05 / 05 / 2026, 20:00
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50