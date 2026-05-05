В Баку начался суд над сотрудниками эстетического центра, проводившими незаконные операции

В Баку начался суд по делу о незаконных операциях в эстетическом центре «UĞUR 777».

Как сообщает Oxu.Az, в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фахри Мамедова начался судебный процесс над Хаялой Исмаиловой, Мурадом Багировым и Расмией Кулиевой, обвиняемыми по делу о нарушениях закона в эстетическом центре «UĞUR 777».

Несмотря на сегодняшнее начало процесса, заседание было отложено из-за отсутствия адвоката одного из подсудимых. Подготовительное заседание суда продолжится 12 мая.

Напомним, что в декабре прошлого года Управление внеуголовного производства Генеральной прокуратуры провело расследование на основании видеокадров и информации в СМИ о проведении группой лиц незаконных эстетических операций.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что зарегистрированный на имя Хаялы Исмаиловой центр «UĞUR 777» функционировал незаконно. Из-за проведения различных эстетических и косметологических операций под видом медицинских процедур без соблюдения соответствующих стандартов возникла угроза распространения заболеваний.

Также возникли обоснованные подозрения в том, что Хаяла Исмаилова, Мурад Багиров, Фируза Алиева, Гюльбада Абдуллаева, Заира Салманова и другие, выдававшие себя за врачей-косметологов, нанесли тяжкий вред здоровью граждан в результате проведенных эстетических хирургических операций.

Следствие установило, что вышеуказанные лица не имеют соответствующего высшего или среднего специального медицинского образования, а также сертификата, подтверждающего право на занятие практической медицинской деятельностью.

На основании собранных доказательств было возбуждено уголовное дело по статьям 131.2 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) и другим статьям УК АР. Дело было направлено в прокуратуру Насиминского района Баку для проведения предварительного следствия.

Одновременно с этим в отношении Х.Исмаиловой было возбуждено производство по делам об административных проступках по статьям 210.1 (занятие частной медицинской деятельностью без лицензии) и 215.1 (нарушение прав граждан в области охраны здоровья) Кодекса об административных проступках и направлено для рассмотрения в Министерство здравоохранения.

