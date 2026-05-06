Скандально известная «Dr. Gülü» отравилась, приняв уксусную кислоту?

В Баку появились новые утверждения относительно Гюльбады Абдуллаевой, представляющейся как «Dr. Gülü».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, согласно распространившейся информации, она отравилась, приняв уксусную кислоту, и в настоящее время проходит лечение в Клиническом медицинском центре (КМЦ).

В связи с этим был направлен запрос в Клинический медицинский центр. Пресс-секретарь КМЦ Рузбех Мамед сообщил, что вчера около 21:00 женщина, 1991 года рождения, была госпитализирована в Центр с жалобами на слабость и тошноту:

«В соответствующем отделении медицинского учреждения ей были оказаны необходимые медицинские услуги. Спустя некоторое время состояние пациентки было оценено как удовлетворительное, и она была выписана домой на амбулаторное лечение».

Отметим, что ранее бурные обсуждения вызвали кадры операции, проводимой Гюльбадой Абдуллаевой в клинике «Uğur-777». Утверждалось, что она работает без диплома и лицензии, необходимых для медицинской деятельности. После проверки Министерство здравоохранения заявило, что имя данной женщины отсутствует в едином реестре медицинских работников ведомства, и она не имеет полномочий заниматься медицинской деятельностью.

