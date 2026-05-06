Отказавшаяся от участия в «Евровидении 2026» Испания готовит собственное шоу в день финала конкурса

Испанский государственный вещатель RTVE фактически отказался от интеграции в «Евровидение-2026», сделав ставку на собственный музыкальный проект, который выйдет в эфир в день финала конкурса.

Речь идет о специальном выпуске программы La casa de la música, который будет показан 16 мая в прайм-тайм на канале La 1 - именно в тот момент, когда в Вене пройдет финал «Евровидения», сообщает 1news.az со ссылкой на El Pais.Таким образом, телеканал не только не участвует в конкурсе, но и заменяет его собственной альтернативой в сетке вещания.

Отмечается, что решение связано с позицией Испании по участию Израиля: дистанцировавшись от конкурса, RTVE утратил права на трансляцию и продвижение «Евровидения». В результате испанские зрители смогут посмотреть конкурс только онлайн - через официальные цифровые платформы.

Подчеркивается, что новый телепроект станет масштабным музыкальным шоу с участием более 20 артистов. Среди заявленных имен - Raphael, Mónica Naranjo, Manuel Carrasco, Guitarricadelafuente, а также бывшая представительница Испании на «Евровидении» Chanel. В программе также примут участие победители национального отбора Benidorm Fest - Lucycalys и Tony Grox. Шоу продлится около двух с половиной часов и будет посвящено 70-летию музыкального вещания на испанском телевидении - ведущим выступит популярный телеведущий Хесус Васкес.

Таким образом, Испания стала одной из немногих стран, которая не просто отказалась от участия в «Евровидении», но и полностью заменила его в эфире собственным контентом, что подчеркивает масштаб кризиса вокруг конкурса в 2026 году.

