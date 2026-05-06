Трамп призвал чиновников и жителей США начать заниматься спортом

Президент США Дональд Трамп объявил май 2026 года национальным месяцем физической подготовки и спорта и призвал всех госслужащих и жителей страны заняться приведением себя в форму.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Белого дома.

«Я провозглашаю май 2026 года национальным месяцем физической подготовки и спорта. Я призываю государственных служащих, преподавателей, спортсменов и всех жителей Соединенных Штатов принять участие в спортивных мероприятиях и заняться физической активностью, особенно это касается молодежи нашей страны», — говорится в тексте сообщения.

Президент США отметил в своем заявлении, что рассчитывает на вовлечение как можно большего числа американцев в занятия спортом, поскольку это должно способствовать «укреплению силы нации».

В феврале Центры по контролю и профилактике заболеваний Минздрава США сообщали, что ожирением в той или иной степени страдают 40,3% граждан страны. В начале 1990-х речь шла только о 22,9% взрослых жителей США. Среди детей и подростков доля страдающих от ожирения выросла до рекордного уровня в 21,1%.

