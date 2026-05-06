В районе Персидского залива грузовое судно подверглось атаке

Грузовое судно подверглось удару, предположительно, с использованием крылатой ракеты наземного базирования в районе Персидского залива.

Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников.

По его информации, удар по судну CGM San Antonio, принадлежащему французской компании, был нанесен вечером 5 мая. Несколько членов экипажа из Филиппин получили ранения.

Согласно данным по отслеживанию передвижения морского транспорта, около полудня 5 мая судно находилось недалеко от Дубая, однако информации о дальнейших передвижениях судна не приводится, пишет CBS.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что с момента начала войны США и Израиля против Ирана 25 судов были атакованы в районе Персидского залива.

Источник: ТАСС