Стало известно о дальнейшей судьбе ребенка, найденного на кладбище

Агентство социальных услуг взяло под контроль ситуацию с ребенком, найденным на кладбище в поселке Горадил рядом с мечетью Фатимеи-Захра.

В ответ на запрос Trend в Агентстве сообщили, что как только поступила информация о ребенке, обнаруженном на территории Абшеронского района и, предположительно, оставленном родителями, к процессу немедленно подключились сотрудники Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что в настоящее время специалисты Агентства предпринимают все необходимые шаги в соответствии с законодательством, исходя из текущего состояния младенца.

«После завершения процедур медицинского обследования и оценки состояния будут приняты меры для обеспечения надлежащего ухода за ребенком в соответствии с его интересами», - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера была установлена личность родителей ребенка, оставленного возле мечети Фатимеи-Захра на кладбище в Горадиле. Председатель союза «Дети Азербайджана» Кямаля Агазаде на своей странице в социальных сетях сообщила, что мать ребенка уже официально от него отказалась.

Читайте по теме:

Мать отказалась от найденного у мечети ребёнка

Установлена личность родителей ребенка, оставленного у мечети в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО