Спикер парламента Армении не стал извиняться за высказывания в адрес Беларуси

Председатель парламента Армении Ален Симонян считает, что скандал вокруг его заявления о несамостоятельности Беларуси раздули СМИ, и он не жалеет о сказанном.

«О чем я должен жалеть, не понимаю. Армения губернией не будет, Армения не будет в политической зависимости, Армения уровень своего суверенитета будет поднимать, и пример Беларуси для моей страны неприемлем. Я считаю, что эта тема с Беларусью немного раздута, и ее больше раздуваете вы», — сказал он журналистам на брифинге в парламенте.

По словам спикера парламента, каждая страна выбирает политический курс самостоятельно, при этом власти Армении «выбрали путь демократии». Симонян также раскритиковал белорусское руководство, посоветовав ему думать «о процессе выращивания большого количества картофеля».

1 мая спикер парламента Армении Ален Симонян в интервью общественному телевидению выступил с утверждением, что Россия пытается провести политическую операцию по смене власти в республике. При этом он противопоставил ситуацию в Армении положению в Беларуси, которая, по его словам, «управляется» из России.

5 мая временному поверенному в делах Армении в Минске был заявлен протест из-за действий Еревана.

