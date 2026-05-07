«BakuBus» и «Бакинская служба такси» объединены с «Бакинским метрополитеном»

Закрытое акционерное общество "Бакинский метрополитен" будет реорганизовано.

Как сообщает AПA, это отражено в указе Президента Ильхама Алиева "О реорганизации Закрытого акционерного общества “Бакинский метрополитен”, внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики в связи с этим, а также признании утратившими силу некоторых распоряжений".

Согласно указу, Закрытое акционерное общество "Бакинский метрополитен" будет реорганизовано в форме присоединения к нему обществ с ограниченной ответственностью "BakuBus" и "Бакинская служба такси".