«BakuBus» и «Бакинская служба такси» объединены с «Бакинским метрополитеном»
Закрытое акционерное общество "Бакинский метрополитен" будет реорганизовано.
Как сообщает AПA, это отражено в указе Президента Ильхама Алиева "О реорганизации Закрытого акционерного общества “Бакинский метрополитен”, внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики в связи с этим, а также признании утратившими силу некоторых распоряжений".
Согласно указу, Закрытое акционерное общество "Бакинский метрополитен" будет реорганизовано в форме присоединения к нему обществ с ограниченной ответственностью "BakuBus" и "Бакинская служба такси".
565