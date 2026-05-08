Участникам Второй мировой войны выплачена единовременная материальная помощь

В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 24 апреля 2026 года, участникам Второй мировой войны в 1941–1945 годах и другим лицам, предусмотренным в распоряжении, выплачена единовременная материальная помощь, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

В соответствии с распоряжением, министерством в связи с 81-й годовщиной Победы над германским фашизмом каждому участнику этой войны была выплачена единовременная материальная помощь в размере 2750 манатов.

Вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся позже бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших задачи в интересах армии и флота в тыловых границах фронтов или оперативных зонах воюющих флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участникам блокады Ленинграда выплачена единовременная материальная помощь в размере 1500 манатов каждому.

Распоряжение охватило в общей сложности около 2 тысяч человек, 13 из которых являются участниками Второй мировой войны. Единовременная материальная помощь перечислена на их банковские счета.