ИИ спустился в метро: решит ли хакатон реальные проблемы Баку?

С 1 по 3 мая 2026 года на станции «Ичеришехер» Бакинского метрополитена впервые прошёл Metro Hackathon.

Организаторы собрали молодых IT-специалистов, чтобы с помощью искусственного интеллекта находить решения для самых насущных проблем подземки.

За короткое время на хакатон зарегистрировались более 1200 человек. В финале соревновались 18 команд, работавших с реальными данными метрополитена. Победителем стала команда «Хатаи», которая получила главный приз — 5000 манатов. Второе место заняла команда «Гянджлик» (3000 манатов), третье — «Сахиль» (1000 манатов). Лучшие проекты получили возможность пройти тестирование и потенциально быть внедрёнными в работу метро.

Согласно наблюдениям, бакинское метро сталкивается с рядом вызовов и проблем. Население столицы растёт, город привлекает новых жителей и гостей, деловая и туристическая активность бьёт рекорды. В часы пик вагоны обычно переполнены, на платформах не протолкнуться, а традиционные способы — просто добавить поезда или сотрудников — не всегда дают нужного эффекта. Здесь и приходит на помощь искусственный интеллект: инструмент, способный в реальном времени анализировать огромные объёмы данных, предсказывать пассажиропотоки и помогать управлять системой гораздо гибче, чем раньше.

Участники хакатона предлагали конкретные и очень практичные решения. Они разрабатывали модели для точного прогнозирования загруженности станций, системы, которые помогают равномерно распределять пассажиров по вагонам, и «умные» алгоритмы, способные динамически корректировать интервалы движения и предлагать оптимальные маршруты в зависимости от текущей ситуации в городе. Всё это не на абстрактных данных, а на реальной статистике бакинского метро.

Главный вопрос сейчас — внедрят ли эти идеи в жизнь?

Азербайджанский ИТ-блогер, соучредитель и управляющий директор платформы Tedroid Бахтияр Гасанов в комментарии для 1news.az отметил, что у представленных решений есть потенциал, однако их внедрение потребует времени и серьёзной подготовки.

«Решения, представленные на хакатоне, имеют потенциал для применения в реальной системе метро, поскольку они основаны на анализе конкретных задач — таких как пассажиропоток и нагрузка на инфраструктуру. Однако важно понимать, что речь идёт о прототипах. Их интеграция в систему, которая работает 24/7 и обслуживает миллионы пассажиров, требует длительных технических тестов и проверок безопасности», — подчеркнул он.

По словам эксперта, ключевой вопрос — готовность самой инфраструктуры.

«Для полноценного внедрения AI-решений необходима модернизация: развитие системы датчиков, обеспечение быстрой передачи данных и обновление диспетчерских систем. Без этого даже самые перспективные разработки не смогут работать в реальном времени», — добавил Б.Гасанов.

Он также отметил, что проекты хакатонов нередко не доходят до практической реализации.

«Причины могут быть разными — от организационных сложностей до требований безопасности. В случае с метро любые изменения требуют поэтапного тестирования. Поэтому оптимальный путь — запуск пилотных проектов на ограниченных участках и постепенное масштабирование», — заключил эксперт.

Хакатон отлично вписывается в образ современного, технологичного Баку, который не стоит на месте и активно развивает цифровые решения. Особенно приятно, что в проекте так активно участвовала молодёжь — студенты и специалисты 19–24 лет. Ребята решали реальные городские задачи, чувствовали свою причастность к развитию столицы и получили мощный опыт работы с настоящими данными крупной инфраструктуры. Такие инициативы заряжают новое поколение IT-кадров и показывают, что в Баку есть возможности для реализации новых идей.

В мире многие крупные города уже успешно применяют ИИ в метро: от Дубая и Шанхая до Москвы и Мадрида. Где-то искусственный интеллект снижает загруженность платформ на десятки процентов, где-то экономит энергию или автоматически корректирует расписание. Баку в этом смысле уверенно догоняет глобальные тренды и одновременно проводит свой собственный эксперимент, адаптируя лучшие практики под местные реалии.

Metro Hackathon можно рассматривать как один из шагов в сторону развития концепции Smart City. Метро — ключевая часть городской транспортной системы, и внедрение цифровых решений здесь может повлиять на эффективность всего городского транспорта.

Специально для 1news.az сотрудники Бакинского метрополитена заявили, что сегодня бакинская подземка, состоящая всего из 3 линий и 27 станций, ежедневно обслуживает в среднем около 640 тысяч пассажиров, что создаёт серьёзную нагрузку на существующую инфраструктуру.

По их словам, к основным проблемам относятся неравномерное распределение пассажиропотока, перегруженность станций в часы пик, дисбаланс нагрузки на эскалаторы и поезда, а также сложности с оперативным управлением движением пассажиров.

«Искусственный интеллект способен анализировать данные в режиме реального времени, прогнозировать пассажиропоток, оптимизировать нагрузку по платформам и вагонам, а также заранее выявлять технические неисправности. Всё это в итоге позволяет повысить как безопасность, так и качество обслуживания пассажиров», — отметили в метрополитене.

При этом в структуре подчеркнули, что AI-технологии не устраняют проблему загруженности полностью, однако могут существенно повысить эффективность управления потоками пассажиров.

«Это касается входов и выходов станций, платформ, эскалаторов, времени посадки и высадки пассажиров, а также интервалов движения поездов. За счёт динамического регулирования и систем прогнозирования возможно снижение плотности потока в часы пик примерно на 10–20%», — сообщили сотрудники метро.

В метрополитене также отметили, что наиболее высокая нагрузка сегодня наблюдается на станциях «Кёроглу», «28 Мая», «Гянджлик», «Эльмляр академиясы» и «20 Января», что делает проблему локальной и прогнозируемой.

Говоря о готовности к внедрению подобных решений, представители метро подчеркнули, что этот процесс требует комплексного подхода — как технического, так и организационного.

«Для внедрения AI-решений необходимы цифровизация инфраструктуры, интеграция систем видеоаналитики, сенсоров и турникетов, а также подготовка кадров и адаптация процессов управления под работу с данными. В настоящее время уже реализуется ряд мер по технической и финансовой оптимизации, ведётся работа по открытию новых станций, а также подготовка к внедрению камер с элементами искусственного интеллекта», — заявили сотрудники бакинского метрополитена.

В структуре также подчеркнули, что проведение Metro Hackathon 2026 стало не просто имиджевым мероприятием, а частью практической работы по поиску технологических решений для городской инфраструктуры.

«Особенность хакатона заключалась в том, что он проводился непосредственно на территории метро — на станции, платформе и внутри вагонов. Из более чем 1200 кандидатов были отобраны 72 участника, разделённые на 18 команд. В результате были разработаны проекты по управлению пассажиропотоком, устранению заторов на эскалаторах, оптимизации посадки и высадки пассажиров, а также регулированию интервалов движения поездов», — сообщили представители метрополитена.

Кроме того, в метро отметили, что сотрудничество с наиболее успешными командами планируется продолжить, а талантливые молодые специалисты в перспективе могут быть привлечены к работе в системе бакинского метрополитена.

Останется ли это яркой, но разовой презентацией или действительно сделает бакинское метро умнее, зависит от дальнейших шагов. Однако судя по энергии участников, поддержке организаторов и качеству представленных проектов, шансы на реальные изменения очень высоки.

В любом случае проведение хакатона демонстрирует интерес к цифровым решениям в городской инфраструктуре и стремление вовлекать молодых специалистов в развитие транспортной системы Баку.

Вюсаля Азимзаде