Французский рецепт для Кавказа - новая линия разлома?

Геополитические метаморфозы, которые переживает сегодня Южный Кавказ, вызывают все больший интерес в мире, одновременно делая этот процесс привлекательным для крупных игроков.

Ведь обозначая собственную роль в установлении мира, свою причастность к этим позитивным процессам, лидеры ведущих держав имеют шанс значительно улучшить свое политическое портфолио. Некоторые из них не прочь даже взять на себя «шефство» над общим азербайджано-армянским примирением, как, например, тот же Дональд Трамп, при свидетельстве которого руководители Азербайджана и Армении подписали в августе прошлого года Совместную декларацию. Факт, что мира достигли бы и без него, ведь предшествовавшие важные договоренности Баку и Ереван достигли без посредников. Или взять Россию, которая на каждом этапе азербайджано-армянской нормализации напоминает, что многие договоренности в ее рамках были обговорены еще на заседаниях трехсторонней рабочей группы в составе вице-премьеров Азербайджана, РФ и Армении. Сюда же можно отнести попытки Москвы предложить свою площадку для подписания окончательного всеобъемлющего мирного договора между Баку и Ереваном.

Теперь на горизонте нарисовалась и Франция, которая странным образом, выступая в амплуа покровителя Армении, в то же время желает сыграть роль «миротворца». Визит Эммануэля Макрона в Армению в начале мая и его выступление на форуме «Ереванский диалог» стали квинтэссенцией этой новой реальности. Наблюдая за тем, как французский лидер раздает советы и рисует дорожные карты будущего, трудно отделаться от ощущения дежавю: нечто подобное мир уже видел в странах Африки, где французское «покровительство» десятилетиями маскировало неоколониальные амбиции, пока те не закончились оглушительным фиаско. Теперь же Париж, кажется, нашел новый полигон для своих имперских упражнений, решив примерить на себя мантию главного архитектора кавказских судеб, совершенно не заботясь о том, насколько его амбиции соответствуют реальным потребностям народов, здесь живущих.

Французский президент убежден, что «Южный Кавказ может восстановить свою центральную роль между Европой, Азией и Ближним Востоком» и превратиться в «точку пересечения, срединный коридор» этой обширной географии. Звучит красиво, однако дьявол, как обычно, кроется в деталях: в чьих интересах будет работать этот коридор, и кто будет держать ключи от его дверей? Париж явно претендует на роль главного контролера, пытаясь убедить Ереван, что только под французским присмотром этот путь обретет истинный смысл.

Особое место в ереванских речах Макрона заняла тема границ, поданная под соусом гуманизма и цитат из наследия ныне покойного журналиста Гранта Динка. Французский лидер подчеркнул необходимость открытия коммуникаций, заявив: «Регион часто и на протяжении долгого времени оставался в состоянии полной изоляции. Как говорил турецко-армянский журналист Грант Динк, замки, превращающие близкие народы в далеких соседей, должны быть сломаны. На самом деле, границы с Азербайджаном и Турцией должны быть открыты, а с Грузией не должно быть никаких ограничений. Это наше убеждение, и это должно стать обязательством Европы». Удивительная метаморфоза: страна, которая на протяжении тридцати лет фактически закрывала глаза на оккупацию азербайджанских территорий, внезапно озаботилась «замками», мешающими соседству. Впрочем, за этой патетикой легко читается желание Парижа не просто открыть границы, а возглавить процесс их демаркации и контроля, выдавливая из региона традиционных игроков и превращая экономические проекты в рычаги политического давления.

Макрон не скупился на похвалу в адрес текущих процессов, хотя и сделал это в свойственной ему покровительственной манере, как будто выставляя оценки прилежному ученику. Касательно транзитной деятельности между Азербайджаном и Арменией он отметил: «Я приветствую снятие Азербайджаном ограничений на торговый обмен с Арменией, а также постепенное восстановление коммуникационных связей. Однако это только начало. Мы также приветствовали открытие границы между Турцией и Арменией для перевозки гуманитарной помощи. Но это был лишь первый сигнал, и мы увидели, насколько важно полное открытие границ для того, чтобы «кавказский момент» стал реальностью, а ваша страна (Армения – ред.), как и весь регион, смогла стать точкой пересечения между Ближним Востоком, Центральной Азией и Европой. Это позволит воспользоваться всеми экономическими возможностями и построить путь, развивающийся через мир, а не через имперское соперничество».

Здесь кроется главный риск для Армении: поверив в «кавказский момент» в интерпретации Елисейского дворца, страна рискует оказаться в ловушке односторонней зависимости. Париж активно проталкивает идею европейского «обязательства» по открытию границ, фактически требуя от региональных государств передать часть своего суверенитета под внешнее управление. Привлекли особое внимание выпады Макрона в сторону Москвы. Его анализ роли России в конфликте был беспощаден в своей прямолинейности: «Долгое время многие считали, что судьба Армении возможна только под покровительственным крылом России. Однако война 2020 года, то, что вы пережили, и трагедии, через которые прошли многие семьи, показали, что это покровительство было не таким, каким его многие представляли. Мы увидели, как Россия бросила Армению, и поняли, что эти иллюзии не соответствуют реальности».

Макрон настойчиво внушает армянскому обществу мысль о «брошенности», предлагая взамен другое «крыло» - французское. Но стоит ли менять одну зависимость на другую, особенно если это самое новое «крыло» находится за тысячи километров, и оно не лучше старой, уже прославившись тем, что покидает своих подопечных при первых же серьезных трудностях, как это случилось в Сахеле? Французский президент продолжает навязывать идею об исключительности армянского пути под присмотром Запада, заявляя: «Казалось, все привыкли к идее, что Россия является защитником региона, будто Южный Кавказ всегда должен был находиться под чьим-то покровительством. Однако армянский опыт доказал, что демократический путь, начатый вами с 2018 года, существует. За последние три года вы доказали эту реальность. Теперь важно, чтобы весь регион продолжил этот путь, открыл границы и установил мирные отношения между различными странами, чтобы был создан этот коридор, соединяющий Центральную Азию, Европу и Ближний Восток».

В этих словах сквозит неприкрытое желание превратить Армению в некий «демократический форпост», который должен стать инструментом для переформатирования всего региона под нужды Пятой республики. Проблема лишь в том, что такая роль часто ведет к потере связи с реальностью. Когда страна начинает воспринимать себя как послушное орудие в чужой большой игре, она неизбежно приближается к опасной черте, за которой маячит призрак государственной катастрофы. История знает немало примеров, когда обещания всеобъемлющей поддержки и «зонтика безопасности» превращали суверенные государства в арену жесткого геополитического клинча, из которого они выходили разрушенными и разобщенными.

Такой подход, где интересы малой страны становятся лишь средством для реализации амбиций внешней силы, превращает лозунги о «европейском выборе» в ширму для создания нового очага напряженности. Макрон рисует красивые схемы торговых маршрутов, однако сознательно обходит молчанием тот факт, что в условиях искусственной конфронтации с соседями ни один экономический проект не будет жизнеспособным. Инвестиции и торговля требуют стабильности и подлинной субъектности, а не сомнительного статуса площадки для чужого политического реванша. Попытка французского лидера отыграться на Кавказе за потерю влияния в других частях света выглядит безответственно по отношению к тем, кому он так щедро обещает защиту.

В конечном итоге, будущее региона должно определяться не в кабинетах европейских столиц, а через прямой диалог между самими странами региона. Навязчивое желание Макрона стать главным «модератором» кавказских судеб выглядит как попытка реанимировать французское влияние, которое стремительно тает на международной арене. «Кавказский момент», о котором с таким пафосом говорил президент Франции, действительно существует, но оно заключается в уникальном шансе для местных игроков прийти к миру самостоятельно, без оглядки на советы манипуляторов, ищущих выгоды в затяжных конфликтах.

Истинный мир и стабильность наступит не тогда, когда будут «сломаны замки» по иностранным рецептам, а когда в регионе поймут, что внешние «защитники» - явление временное. Они приходят и уходят, оставляя после себя новые линии разлома, как только их собственные интересы меняются. Армении сегодня стоит очень внимательно вслушиваться в речи своего гостя. За красивыми словами о демократии и срединных путях все громче слышен лязг имперских амбиций, которые Париж тщетно пытается возродить на чужой земле. Будущее Южного Кавказа слишком ценно, чтобы приносить его в жертву ради улучшения чьего-то подпорченного реноме за тридевять земель.