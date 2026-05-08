Рубио: США намерены и далее ужесточать санкции против Кубы

Соединенные Штаты планируют и далее ужесточать режим односторонних санкций в отношении Кубы. Об этом сообщил госсекретарь США - помощник американского лидера по национальной безопасности Марко Рубио.

«Мы не обсуждали вчера (7 мая) эти санкции», - заявил про свою встречу с Папой Римским Львом XIV и новые санкции США в отношении Кубы шеф американской дипломатии. Он беседовал с журналистами в Риме по итогам визитов в Ватикан и Италию. «Однако мы их (эти рестрикции – ред.) ввели вчера (в четверг – ред.). И мы будем делать больше [на этом направлении]», - подчеркнул Рубио, не вдаваясь в детали.

Как он объявил 7 мая, Вашингтон ввел санкции в отношении конгломерата Grupo de Administraci n Empresarial S. A. (GAESA), контролирующего, по утверждению американского правительства, около 40% экономики Кубы, а также главы этой организации Ани Гильермины Ластрес Мореры и совместного предприятия MOA Nickel S. A. (MNSA) по добыче никеля в островном государстве. Последнее создано канадской компанией Sherritt International и кубинской La Compania General de Niquel.

Эти рестрикции вводятся на основании указа о резком ужесточении одностороннего режима санкций в отношении Кубы, подписанного американским президентом Дональдом Трампом 1 мая. В указе предпринимается попытка придать ограничительным мерам США против Кубы экстерриториальный характер. В документе говорится, что рестрикции могут затронуть в том числе третьи страны.

Источник: ТАСС