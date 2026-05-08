Международный Банк Азербайджана выходит на банковский рынок Узбекистана

Международный Банк Азербайджана (МБА) вышел на рынок Узбекистана.

Как сообщает 1news.az об этом сообщил на сегодняшней пресс-конференции председатель правления МБА Аббас Ибрагимов.

По его словам, решением акционеров МБА было достигнуто соглашение о приобретении контрольного пакета акций узбекского «Davr Bank».

Согласно договору, МБА планирует приобрести 51% акций банка. Отметив положительный характер предварительной договоренности, Аббас Ибрагимов подчеркнул, что процесс планируется завершить в максимально короткие сроки. Было заявлено, что после завершения сделки банк продолжит деятельность под названием «ABB-Davr».

Председатель правления МБА сообщил, что банк инвестировал в указанную структуру 100 млн долларов. Активы «Davr Bank» составляют около 1 млрд долларов США. Банк располагает 1,4 млн клиентов, а также 43 филиалами и центрами обслуживания.

По словам А. Ибрагимова, банк работает преимущественно с малым бизнесом и имеет прочные связи с зарубежными финансовыми институтами. Он отметил, что объем внешнего финансирования «Davr Bank» превышает 400 млн долларов США.

Глава МБА добавил, что стороны разделяют общие интересы и стратегическое видение.