Похитил 19 тысяч долларов из виллы Этибара Мамедова и потратил их на развлечения

Из виллы основателя и первого председателя Партии национальной независимости Азербайджана Этибара Мамедова, расположенной в Сабунчинском районе, похищено 19 тысяч долларов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf, инцидент произошел в поселке Бильгя на улице А. Салахзаде.

По подозрению в краже 19 тысяч долларов (32 300 манатов) из трехэтажного дома, где проживают Этибар Мамедов и его сын Орхан Мамедов, задержан Али Абульхасанли - сын садовника Рамиля Абульхасанова, проживающего со своей семьей на территории этой же дачи.

По данному делу Орхан Мамедов признан потерпевшим.

Следственные органы предъявили Али обвинение по статьям 177.2.3 (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, а равно в здание, на склад или иное хранилище) и 177.2.4 (кража, совершенная с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса АР.

Выяснилось, что украденные деньги А. Абульхасанли потратил на кутежи и развлечения с девушками.

Уголовное дело было рассмотрено в Сабунчинском районном суде.