Песков: Россия готова к переговорам с ЕС, но сама их инициировать не будет

Президент РФ Владимир Путин готов вести переговоры со всеми, в том числе с Евросоюзом.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова председателя Европейского совета Антониу Кошты о наличии переговорного потенциала между ЕС и президентом России.

«Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил», - сказал Песков.

При этом он отметил, что Россия не будет сама инициировать контакты с ЕС, хотя готова продвигаться в диалоге настолько, насколько к этому готова Европа.

«Да, будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы. Но так же, как неоднократно говорилось [президентом РФ Владимиром] Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем», - заявил представитель Кремля.

