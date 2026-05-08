В Армении сообщили о подкупе избирателей со стороны партии Карапетяна

Антикоррупционный комитет Армении сообщил о выявлении еще одного случая подкупа избирателей со стороны партии «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Отмечается, что случай был зафиксирован на севере Армении в общине Ани в Ширакской области.

В распространенном в социальных сетях сообщении Антикоррупционного комитета отмечается, что ими была получена информация о том, что региональный представитель общины Ани партии «Сильная Армения» и его родственники обещали ряду избирателей денежные средства в обмен на то, что они проголосуют за их партию на предстоящих парламентских выборах, запланированных на 7 июня 2026 года. В ведомстве добавили, что процесс маскировался под регистрацию указанных людей «в качестве ответственных лиц или активистов в региональных отделениях партии и выплату взятки в виде заработной платы».

«Кроме того, лицо, действовавшее от имени партии «Сильная Армения», <...> запугивая последствиями неповиновения требованиям, выдвинутым от имени лиц, занимающих высшие должности в криминальной иерархии, пыталось воспрепятствовать свободному осуществлению избирательного права ряда избирателей. В Антикоррупционном комитете Республики Армения возбуждено уголовное дело по данному инциденту, арестован ряд лиц, проведены обыски и другие процессуальные действия», - говорится в сообщении ведомства.

Это уже не первый случай, когда представители партии Карапетяна фигурируют в уголовных делах, связанных с подкупом избирателей.

Источник: ТАСС