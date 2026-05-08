В Азербайджане более 10 мужчин пожаловались на бытовое насилие

В апреле 2026 года в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей поступило в общей сложности 63 обращения в связи с бытовым насилием.

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос Trend сообщила Ирада Мамедова, консультант сектора по предотвращению бытового насилия отдела правового обеспечения Госкомитета.

По ее словам, 47 обращений поступило от женщин, 13 - от мужчин и 3 - от детей:

«Из общего числа обращений, поступивших за апрель, 45 касались случаев физического, 9 - психологического, 6 - экономического и 3 - сексуального насилия. Что касается географии обращений, то 27 поступили из регионов, а 35 - из районов города Баку».

Представитель комитета также прокомментировала обращения, поступившие от мужчин, отметив, что ни один из 13 случаев не был связан с физическим насилием:

«Данные обращения в основном касались случаев экономического и психологического насилия. Большинство из них связаны с жалобами на ограничение возможности общения с детьми, вопросами алиментов и утверждениями о том, что дети подвергаются бытовому насилию со стороны матерей. Отметим, что факты по этим обращениям еще не подтверждены; окончательные результаты станут известны только после получения официальных ответов от соответствующих структур».