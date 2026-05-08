В преддверии WUF13 пройдет «Бакинская неделя градостроительства»

С 11 по 17 мая, в преддверии 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), в столице пройдет «Бакинская неделя градостроительства».

В различных локациях города запланировано одновременное проведение цикла мероприятий.

Как сообщили 1news.az в Операционной компании, «Бакинская неделя градостроительства», являющаяся кульминацией общенациональной Азербайджанской градостроительной кампании, объединит государственные структуры, экспертов в области урбанистики, академические круги, деятелей культуры, молодых инноваторов и широкую общественность.

Было отмечено, что мероприятия в рамках недели охватят различные городские пространства, включая исторические памятники, объекты культурного наследия и зоны, где применены современные градостроительные решения.

Основная цель серии мероприятий - адаптация глобальных дискуссий к уникальному градостроительному контексту Баку, а также создание возможностей для активного участия жителей города и иностранных гостей в этих обсуждениях.

«Бакинская неделя градостроительства» задумана как открытая платформа для общественности и будет организована по четырем основным направлениям:

«Междисциплинарный городской диалог»: обмен знаниями и опытом между местными и международными партнерами посредством конференций, панельных дискуссий и экспертных встреч.

«Лаборатория городских инноваций»: поддержка трансформации инновационных идей в реальные градостроительные решения.

«Городские маршруты»: исследование локаций, отражающих этапы развития Баку, через тематические пешеходные маршруты.

«Городская культура и искусство»: продвижение градостроительных тем через средства искусства.

С программой «Бакинской недели градостроительства», а также правилами участия и регистрации можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

«Бакинская неделя градостроительства» будет реализована в формате широкого институционального партнерства при участии профильных государственных структур, академических и научно-исследовательских институтов», - говорится в сообщении.