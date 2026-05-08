 Баку потребовал от Москвы разъяснений из-за провокации на «Первом канале» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Баку потребовал от Москвы разъяснений из-за провокации на «Первом канале»

First News Media14:20 - Сегодня
Баку потребовал от Москвы разъяснений из-за провокации на «Первом канале»

Демонстрация в программе «Время покажет» на российском государственном «Первом канале» искаженной карты Азербайджана с упоминанием на ней несуществующего вымышленного термина «Нагорный Карабах» является серьезной провокацией и недопустимой политической манипуляцией.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Суверенитет и территориальная целостность Азербайджанской Республики полностью восстановлены, и эта реальность признана международным сообществом, включая Российскую Федерацию. Тиражирование на российском государственном телевидении устаревших, ложных и поощряющих сепаратизм нарративов - несмотря на заявления российской стороны о том, что она уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и никогда не ставит их под сомнение - открыто противоречит духу азербайджано-российских отношений, взаимному уважению и добрососедским отношениям», - подчеркнул он.

Айхан Гаджизаде отметил недопустимость безответственного и предвзятого подхода государственных медиаресурсов: «От противоположной стороны ожидается четкое разъяснение по данному вопросу, а также принятие необходимых мер для недопущения повторения подобных случаев».

Поделиться:
2059

Актуально

Общество

В ряде горных районов Азербайджана выпал снег

Политика

Пашинян в ходе агиткампании: «Карабахское движение» - «фатальная ошибка»

В мире

Турция представила свою первую межконтинентальную баллистическую ракету: что ...

Политика

Баку потребовал от Москвы разъяснений из-за провокации на «Первом канале»

Политика

Пашинян в ходе агиткампании: «Карабахское движение» - «фатальная ошибка»

Адриана Лима и Алессандра Амбросио начинают сотрудничество с Trendyol - ФОТО

Турция завершит работы на своем участке Зангезурского коридора за 4–5 лет

Байрактар: Анкара и Баку вносят вклад в мировой нефтегазовый рынок, в том числе вопросе цен

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Баку потребовал от Москвы разъяснений из-за провокации на «Первом канале»

Через территорию Азербайджана транзитом в Армению отправлены 10 вагонов удобрений - ОБНОВЛЕНО

Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева за участие в саммите ЕПС

Airblue запускает прямой рейс из Лахора в Баку

Последние новости

В Армении сообщили о подкупе избирателей со стороны партии Карапетяна

Сегодня, 17:42

Рубио: США намерены и далее ужесточать санкции против Кубы

Сегодня, 17:38

Oпределены новые наказания за террористическую деятельность

Сегодня, 17:35

Азербайджанский документальный фильм удостоен спецнаграды на фестивале в США

Сегодня, 17:30

Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 17:21

Участникам Второй мировой войны выплачена единовременная материальная помощь

Сегодня, 17:08

В ряде горных районов Азербайджана выпал снег

Сегодня, 17:00

В преддверии WUF13 пройдет «Бакинская неделя градостроительства»

Сегодня, 16:50

Пашинян в ходе агиткампании: «Карабахское движение» - «фатальная ошибка»

Сегодня, 16:40

Instagram продолжает массовую чистку: Азербайджанские знаменитости потеряли десятки тысяч подписчиков

Сегодня, 16:35

В Азербайджане более 10 мужчин пожаловались на бытовое насилие

Сегодня, 16:33

PASHA Holding объявляет о создании PASHA Ventures в рамках структурной трансформации

Сегодня, 16:20

Международный Банк Азербайджана выходит на банковский рынок Узбекистана

Сегодня, 16:15

Похитил 19 тысяч долларов из виллы Этибара Мамедова и потратил их на развлечения

Сегодня, 16:03

«BVLGARI - партнер Венецианской Биеннале» - ФОТО

Сегодня, 15:50

Песков: Россия готова к переговорам с ЕС, но сама их инициировать не будет

Сегодня, 15:25

Французский рецепт для Кавказа - новая линия разлома?

Сегодня, 15:15

Адриана Лима и Алессандра Амбросио начинают сотрудничество с Trendyol - ФОТО

Сегодня, 15:13

ИИ спустился в метро: решит ли хакатон реальные проблемы Баку?

Сегодня, 15:10

Турция завершит работы на своем участке Зангезурского коридора за 4–5 лет

Сегодня, 15:05
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15