Баку потребовал от Москвы разъяснений из-за провокации на «Первом канале»

Демонстрация в программе «Время покажет» на российском государственном «Первом канале» искаженной карты Азербайджана с упоминанием на ней несуществующего вымышленного термина «Нагорный Карабах» является серьезной провокацией и недопустимой политической манипуляцией.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Суверенитет и территориальная целостность Азербайджанской Республики полностью восстановлены, и эта реальность признана международным сообществом, включая Российскую Федерацию. Тиражирование на российском государственном телевидении устаревших, ложных и поощряющих сепаратизм нарративов - несмотря на заявления российской стороны о том, что она уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и никогда не ставит их под сомнение - открыто противоречит духу азербайджано-российских отношений, взаимному уважению и добрососедским отношениям», - подчеркнул он.

Айхан Гаджизаде отметил недопустимость безответственного и предвзятого подхода государственных медиаресурсов: «От противоположной стороны ожидается четкое разъяснение по данному вопросу, а также принятие необходимых мер для недопущения повторения подобных случаев».