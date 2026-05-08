Instagram продолжает массовую чистку: Азербайджанские знаменитости потеряли десятки тысяч подписчиков

6 мая Instagram запустил масштабную чистку фейковых аккаунтов и ботов, в результате которой пользователи по всему миру - от рядовых блогеров до мировых звёзд - резко потеряли в подписчиках.

Официальных комментариев от Instagram пока не поступало, однако эксперты связывают произошедшее с планомерной борьбой платформы против накруток и спам-сетей. В числе пострадавших оказались и владельцы небольших аккаунтов, заметившие резкие колебания аудитории. Подчеркнем, что произошедшее спровоцировало волну обсуждений в сети: одни воспринимают чистку негативно, другие считают, что она сделает статистику платформы честнее и достовернее.

Отметим, что среди пострадавших оказались Кайли Дженнер, Криштиану Роналду, участницы BLACKPINK и другие известные во всем мире личности – ниже представлен список азербайджанских знаменитостей, чьи аккаунты также не обошла стороной эта волна удалений.

- Телеведущий Илькин Гасани – минус 30 000 подписчиков

- Блогер Айнишан Гулиева – минус 45 000 подписчиков

- Певица Аян Бабакишиева – минус 56 000 подписчиков

- Актриса Севиндж Алиева – минус 4000 подписчиков

- Певица Айсель Ализаде – минус 33 000 подписчиков

- Певица Гюлай Зейналлы – минус 29 000 подписчиков

- Актриса Зюмрюд Гасымова – минус 5000 подписчиков