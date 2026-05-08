«BVLGARI - партнер Венецианской Биеннале» - ФОТО

Дом Bvlgari вступил в свою роль эксклюзивного партнера Международной художественной выставки Венецианской биеннале до 2030 года. Это значимое событие укрепляет прочную и долгосрочную связь Дома с искусством, которая культивировалась многие годы продвижением творчества как выражения свободы, развитием культурного диалога и поддержкой новаторства. Это еще одно подтверждение приверженности Bvlgari целям сохранения искусства и красоты для все более широкой аудитории.

Дебют бренда на Биеннале 2026 года отмечен двумя специальными инициативами. В павильоне Bvlgari в садах Giardini della Biennale показывается ​​новая работа канадской художницы Лотус Л. Канг, а Фонд Bvlgari представляет свою первую выставку в Национальной библиотеке Марчиана в сотрудничестве с двумя итальянскими художницами - Ларой Фаваретто и Монией Бен Хамуда.

«Для Bvlgari это партнерство является естественным, значимым и перспективным продолжением нашей давней и постоянно упрочивающейся приверженности искусству, с особым акцентом на современное художественное выражение. В роли эксклюзивного партнера мы гордимся тем, что вносим свой вклад в создание динамичной и вдохновляющей среды, в которой посетители, художники и кураторы могут собираться вместе, вести диалог, свободно экспериментировать и коллективно представлять и формировать культуру будущего», — прокомментировал Жан-Кристоф Бабен, генеральный директор компании Bvlgari.

Лотус Л. Канг в павильоне Bvlgari

Для павильона Bvlgari Канг представляет инсталляцию «Лицо желания — это потеря», которая продолжает ее неизменное исследование времени как неуправляемого, осадочного и нелинейного явления. Серия незакрепленных фотопленок, подвешенных к стальным балкам, служит основой экспозиции. Эта пленка будет постоянно реагировать на окружающую среду, проявляясь в течение Биеннале под воздействием света и влажности павильона. Среди этих пленок Канг устанавливает серию новых скульптурных работ, выполненных из татами, литых объектов, алкоголя и других изменчивых форм. Окна пространства заключаются в отрезки 35-мм целлулоидной пленки, Канг рассеивает длительность пленки на плоской равномерной поверхности, в то время как сценическая подсветка отбрасывает меняющиеся оттенки промежуточного света на инсталляцию. «Проблема желания — это потеря объединяет множество пространственно-временных континуумов, сжимая их в среду, зависящую от света, времени и тела зрителя в пространстве. Собранное воедино в композицию, которая отвергает фиксированность или сингулярность, тело как среда здесь находится в процессе трансмутации и трансформации, ведущей к истощению, смерти и рождению заново. Внутреннее выворачивается наружу, и наоборот». Лотус Л. Канг

Фонд Bvlgari в Национальной библиотеке Марчиана

В рамках первой выставки, организованной Фондом Bvlgari, Национальная библиотека Марчиана — место, символизирующее сохранение и передачу знаний, — представляет две инсталляции, созданные специально для этого места и вступающие в диалог с наследием библиотеки. Мония Бен Хамуда в вестибюлях представляет инсталляцию «Фрагменты поклонения огню», а Лара Фаваретто в зале Сансовино — заключительную часть инсталляции «Мгновенный монумент — Библиотека». Благодаря этому значимому присутствию в Венеции, Фонд Bvlgari вновь демонстрирует свою приверженность поддержке современных талантов тем, что объединяет двух итальянских художниц, чей дар был отмечен крупными наградами. Это Мония Бен Хамуда, лауреат вручаемой раз в два года премии, которую в 2017 году Дом учредил в сотрудничестве с MAXXI, Национальным музеем искусств XXI века, и которой теперь занимается Фонд Bvlgari. И это Лара Фаваретто, лауреат премии молодых итальянских художников 2004–2005 годов, чья работа для MAXXI была представлена на 51-й Венецианской Биеннале искусств, она также принимала участие в 53-й и 58-й Биеннале.

Фонд Bvlgari выходит за рамки контекста Венеции, дополнительно представляя в Милане скульптуру Монии Бен Хамуды «Ya’aburnee (يقبرني)» — (Непереведенный фрагмент I и II). Произведение искусства выставлено на обозрение в саду отеля Bvlgari Hotel Milano на протяжении всей Биеннале искусств 2026 года. Это часть исследования, в котором художница изучает происхождение художественного языка и возможность переписывания историй из мира искусства, она выполнена из тунисского камня «тела» (thela), опираясь на материальную и символическую значимость древних надписей, но сопротивляясь полному переводу или семантическому завершению. Название, арабо-ливанская фраза, означающая «ты меня похоронишь», вызывает ассоциации с переплетением любви, смерти и преемственности, отражая желание, чтобы любимый человек пережил тебя. Предлагая язык, который невозможно полностью постичь, работа сопротивляется завершенности и помещает зрителя в состояние частичной понятности, сталкивая с тем, что остается не поддающимся однозначному переводу.

На протяжении многих лет приверженность Bvlgari к искусству распространилась на самые разные направления, охватывая как древнее, так и современное. Сохранение и приумножение исторического и художественного наследия являются постоянным источником вдохновения для Bvlgari, создавая новые языки, которые объединяют знания прошлого с новаторским духом настоящего, обеспечивая постоянное вдохновение для будущих творений. Это выражается в ощутимой приверженности через широкий спектр инициатив, поддерживающих сокровища прошлого, от вклада в реставрацию Золотых лестниц в Дворце дожей в Венеции и картин Паоло Веронезе в церкви Сан-Пьетро-Мартире на Мурано, до проектов в Риме, подчеркивающих глубокую связь Дома с этим городом. К ним относятся реставрация Испанской лестницы, полихромные напольные мозаики Терм Каракаллы и мраморы коллекции Торлония. Не менее важный диалог с современным творчеством привел к сотрудничеству с MAXXI, Национальным музеем искусств XXI века в Риме, в рамках премии MAXXI Bvlgari, которая будет вручена в 2027 году уже в десятый раз, а также к партнерству с Биеннале Уитни. Обе эти программы осуществляются под эгидой Фонда Bvlgari с 2024 года, и, наконец, к тому, что музей стал эксклюзивным партнером Международной художественной выставки Венецианской биеннале.

О Фонде Bvlgari

Основанный в 2024 году с целью укрепления и расширения культурной, благотворительной и социальной деятельности Bvlgari, Фонд стремится создавать долгосрочную ценность в области искусства и меценатства, образования, благотворительности и передачи знаний и мастерства (savoir-faire). глубоко привержен делу новаторства во благо устойчивого будущего, что претворяется в работе согласно принципам корпоративной социальной ответственности и возврата должного природе и обществу. Руководствуясь принципу возврата должного и глубокой социальной ответственности, Фонд Bvlgari сотрудничает с ведущими мировыми организациями и налаживает долгосрочные партнерские отношения с целью расширения возможностей будущих поколений, развития творчества и искусства, содействия художественному выражению и сохранению культурного наследия, поддержки уязвимых сообществ и продвижения устойчивого развития.