В ряде горных районов Азербайджана выпал снег

Обнародованы фактические данные о погоде на 8 мая.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в некоторых районах сохраняется дождливая погода. В ряде регионов осадки носят интенсивный характер.

В Шахбузе, Дашкесане, Гедабее, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Шамахы, Хызы, Губе, Гусаре, Шабране, Хачмазе, Балакене, Гахе (Сарыбаш), Гёйчае, Зардабе, Ярдымлы и Лерике периодически гремят грозы и идут дожди.

На Шахдаге, а также в селах Грыз и Хыналыг наблюдается периодический снегопад.

Около 14:28–14:29 в Гедабейском районе выпал мелкий град.