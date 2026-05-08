На Шахдаге выпал снег, в Гедабее - град - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По состоянию на утро 8 мая в некоторых районах страны идут дожди с грозами.

Осадки в некоторых северных и западных районах носят интенсивный характер. На Шахдаге наблюдается снег.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Огузе составило 15 мм, Агдаме - 14 мм, Дашкесане и Гедабее - 11 мм, Гяндже - 5 мм, Тертере - 4 мм, Балакене, Габале, Гёйгёле, Хыналыге и Грызе (Губа) - 3 мм, Нафталане, Шеки и Гёйчае - 2 мм, Нахчыване, Шахбузе, Джульфе, Ордубаде, Шамкире, Барде, Агстафе, Загатале, Ярдымлы, Евлахе, Зардабе, Кельбаджаре, Лачыне, Губадлы, Ханкенди, Ходжавенде, Шуше, Ходжалы, Физули - 1 мм.

7 мая на территорию Гедабейского района в 19:36-19:37 выпал мелкий град.