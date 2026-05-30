Работу аэропорта Мюнхена полностью приостановили из-за обнаружения БПЛА

Работа мюнхенского аэропорта приостановлена в связи с обнаружением подозрительного летательного объекта.

Об этом пишет газета Bild со ссылкой на представителя федеральной полиции.

По информации издания, с субботнего утра аэропорт Мюнхена полностью закрыт. На обеих взлетно-посадочных полосах прекращено всякое движение, полиция проводит масштабную операцию. "Около 09:00 (11:00 по бакинскому времени) пилоты заметили нечто подозрительное", - сказал Bild представитель федеральной полиции Штефан Байер.

Газета отмечает, что в районе мюнхенского аэропорта мог быть замечен посторонний летательный объект. Речь может идти о беспилотнике, уточняет Bild.

В настоящее время на месте инцидента работают многочисленные сотрудники полиции. Они обследуют территорию аэропорта и проверяют другие возможные сообщения о дроне. Также задействован вертолет.

В целях безопасности полеты временно полностью прекращены. Как долго продлится закрытие аэропорта и подтвердится ли подозрение, на данный момент неизвестно.

Источник: ТАСС