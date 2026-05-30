США заявили о ликвидации иранской сети, занимавшейся получением военных технологий

Соединённые Штаты заявили о «ликвидации сложной иранской сети», которая, по утверждению Вашингтона, использовалась для получения чувствительных военных технологий, передаёт AFP.

Как сообщил представитель Госдепартамента Томми Пиготт, эта сеть «выдавала себя за другие компании и обманным путём получала миллионы долларов от десятков американских технологических компаний», чтобы приобрести для иранского оборонного сектора передовое оборудование, включая анализаторы спектра и устройства для обнаружения средств безопасности.

По данным заявления, компании не называются. Отмечается лишь, что речь шла о поддельных веб-сайтах, которые имитировали реальные американские фирмы, а также о посредниках, использовавшихся для получения и последующей контрабанды оборудования в Иран в обход санкций США.

Сеть, по утверждению Госдепартамента, возглавлял гражданин Ирана Али Маджд Сепехр.

Ранее в четверг Госдепартамент объявил о вознаграждении в размере 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет «сорвать финансовые механизмы» Корпуса стражей исламской революции и его структур.

На фоне этих заявлений Белый дом также сообщил, что президент США Дональд Трамп подпишет соглашение о завершении войны с Ираном только в случае выполнения всех его требований, при сохраняющейся неопределённости вокруг переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

